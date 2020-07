AgriFacts en Stikstofclaim dreigen ministerie met kort geding

Als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) niet uiterlijk vrijdag om 12.00 uur met een onderbouwing komt van de voermaatregel voor veeboeren, beginnen de Stichting AgriFacts (STAF) en Stikstofclaim.nl een kort geding.

Het ministerie wil per 1 september limieten stellen aan de eiwitgehalten in krachtvoer voor koeien.

Die grenzen zijn bepaald op basis van steekproeven van melkveebedrijven, maar stroken niet overal met praktijkcijfers, zeggen beide organisaties. „Eind april vroeg LNV de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) om de effectiviteit en de gevolgen van de voermaatregel die de minister voornemens is in te voeren, te toetsen”, aldus de twee organisaties in een verklaring. De commissie kwam inderdaad twee weken later met een uitgebreid advies, „maar dat is niet ter beschikking gesteld aan de Tweede Kamer”.

In een verklaring zeggen Stikstofclaim en STAF te hopen dat het ministerie de gegevens die zijn gebruikt voor de berekening van eiwitlimieten alsnog aanlevert. „Dan kunnen die gecontroleerd worden en vergeleken met de praktijkcijfers. Als de gegevens niet worden overlegd, krijgt het ministerie om vrijdag om 13.00 uur een brief waarin een kort geding wordt aangekondigd.”

Directeur Jan Cees Vogelaar van STAF noemde minister Carola Schouten (LNV) donderdag in het NOS Radio 1 Journaal „stronteigenwijs”. Ze negeert volgens hem ambtelijke adviezen en zou geen kennis van zaken hebben. „Ze is een ondeskundige kapitein met een ondeskundige bemanning.”