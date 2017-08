Agressie treft helft Gelderse burgemeesters

Ruim de helft van de Gelderse burgemeesters (56 procent) heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld door burgers. Van alle politieke ambtsdragers in Gelderland zegt een kwart slachtoffer te zijn geworden van schelden, bedreiging, intimidatie, slaan of schoppen. Gemiddeld kregen de slachtoffers er vijfmaal mee te maken.

Veel incidenten deden zich voor tijdens de conflicten in de Achterhoek over bezuinigingen in de thuiszorg. Ook de vluchtelingenproblematiek en mogelijke vestiging van asielzoekerscentra waren een reden om bestuurders aan te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Gelderland heeft laten doen naar geweld tegen Gelderse bestuurders en politici.

Uitschelden en bedreigen komt het meest voor en vaak recht in het gezicht of via sociale media.

Maar bij een aantal slachtoffers stond ook ineens iemand in de tuin of voor de deur. „Ik neem tegenwoordig mijn hond mee als er een vreemde aanbelt”, zegt een slachtoffer. Een derde van de slachtoffers zegt nog steeds minder werkplezier, mentale problemen of verdriet te hebben.

De provincie vindt het geweld onacceptabel en gaat trainingen organiseren voor bestuurders en ambtenaren over de omgang met dergelijke problemen.