Agentschap: pas op voor afhankelijkheid van importgas

Nederland moet in de gaten houden dat het geen problemen krijgt met de leveringszekerheid van gas nu de gaskraan sneller dicht gaat. Om niet te afhankelijk te worden van andere landen moet de vraag naar gas omlaag en moet het gassysteem voor een ander doeleinde worden gebruikt. Die aanbevelingen doet het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Het agentschap heeft het Nederlandse energiebeleid onder de loep genomen. Samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), kwam het IEA na gesprekken met de overheid, belangrijke spelers op de energiemarkt en experts met een reeks adviezen, onder meer over de afhankelijkheid van aardgas.

Ook zou Nederland ervoor moeten zorgen dat maatregelen die voortkomen uit het Klimaatakkoord ook op een goedkope manier bijdragen aan groene EU-doelen, bijvoorbeeld voor hernieuwbare energie. Om die doelen voor 2020 te halen, heeft Nederland onlangs nog voor tientallen miljoenen euro’s aan hernieuwbare energie gekocht in Denemarken.

Verder raadt het IEA om investeringen in groene waterstof te stimuleren.

In het rapport over het Nederlandse energiebeleid, constateert de organisatie dat Nederland nog zwaar leunt op fossiele brandstoffen. Het agentschap noemt wel de Nederlandse ambities om de CO2-uitstoot snel flink te verminderen en noemt het Klimaatakkoord als de „kern van het wettelijk kader” dat hiervoor is opgesteld.