Agenten zaak-Henriquez „kapotgemaakt”

De agenten die terechtstaan voor de fatale arrestatie van Mitch Henriquez voelen zich „kapotgemaakt” en „gekwetst”. Dat zeiden DH01 en DH02 - zoals de agenten worden genoemd - op de laatste zittingsdag van het bijna twee weken durende hoger beroep in de strafzaak tegen hen.

De agenten waren eind 2017 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Ze waren daartegen in beroep gegaan. „Ik snap dat dat voor de nabestaanden heel zwaar was, maar ik kon me daar niet bij neerleggen. De rechtbank hield mij verantwoordelijk voor de dood van de heer Henriquez. Me daarbij neerleggen was geen optie”, aldus DH02.

Beide agenten werden na de fatale arrestatie van Mitch Henriquez, juni 2015, ernstig bedreigd. Ze hebben moeten onderduiken en zaten gedurende het hele proces afgeschermd en anoniem in de rechtszaal. Hun stemmen werden ook vervormd.

„Deze nachtmerrie duurt nu al vier jaar”, zei DH01. In tranen zei hij de pijn en het verdriet van de nabestaanden te voelen. „Kon ik ze maar overtuigen dat ik echt alleen mijn werk heb gedaan.”

Beide agenten blijven erbij dat ze niets fout hebben gedaan. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en eiste in hoger beroep een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een beroepsverbod van twee jaar. Het gerechtshof doet half juni uitspraak.