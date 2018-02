Agenten ‘Waddinxveen’ gewoon aan het werk

De vier agenten die betrokken waren bij de arrestatie in Waddinxveen waarbij een 39-jarige Hagenaar overleed, zijn niet geschorst. Dat meldt de politie in Den Haag. „Er zijn op dit moment behalve persoonlijke, geen redenen om de agenten niet te laten werken.”

Volgens het Openbaar Ministerie was de arrestant verward, onderzoek naar zijn bloed moet uitwijzen of zijn verwardheid drugs- of medicijngerelateerd was. Op beelden van de arrestatie, gemaakt door een passant, is te zien dat enkele agenten de man tegen de grond gedrukt houden op de Oude Dreef. Een van de agenten slaat op de man in.

De doodsoorzaak is nog onbekend. Een patholoog doet daarnaar onderzoek, meldt het OM. Ook wordt onderzocht op welk moment de man precies is overleden. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht door de Rijksrecherche.