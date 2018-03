Agenten vinden insluiper op toilet

Een inwoner van Alkmaar kreeg de schrik van zijn leven toen hij zaterdag rond 05.45 uur wakker werd van gestommel in zijn woning aan de Stationsweg. Toen hij op onderzoek uitging, ontdekte hij dat een raam was vernield en er een insluiper op het toilet zat. Gealarmeerde agenten waren snel ter plekke en haalden het slot van de wc-deur, waar ze de verdachte aantroffen.

Het bleek een 35-jarige man uit Eindhoven te zijn die zwaar onder invloed was en niet goed aanspreekbaar. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. De politie vermoedt dat de man de woning is binnengedrongen omdat hij hoge nood had. Hij wordt later op de dag aan te tand gevoeld. Voor zover bekend is niets ontvreemd.