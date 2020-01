Agenten vinden dode in tegen boom gebotste auto in Brabant

Een automobilist is om het leven gekomen in het Brabantse Lage Zwaluwe. Het slachtoffer werd ontdekt, nadat een voorbijganger op de Dirk de Botsdijk een auto tegen een boom had zien staan.

Agenten troffen na de melding de overleden man achter het stuur aan. De politie houdt rekening met verschillende scenario’s over wat er kan zijn gebeurd. Zo kan sprake zijn geweest van een ongeval of kan de bestuurder onwel zijn geraakt. „Tot op heden heeft zich bij ons niemand gemeld die heeft gezien wat er is gebeurd”, aldus een politiewoordvoerder.