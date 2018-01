Agenten terug uit Sint-Maarten

Een groep van ongeveer veertig agenten die bijstand verleenden op Sint-Maarten, is weer terug in Nederland. De politiemensen werden vier maanden geleden naar het Caribische eiland gestuurd om hun collega’s te helpen na de verwoestende orkaan Irma. Ze werden zaterdag onthaald op Schiphol, nadat er donderdag op het eiland een afscheidsceremonie was geweest. Rond de tien agenten waren al eerder teruggekomen.

Een nieuwe ploeg van twintig Nederlandse politiemensen reist eind volgende week naar Sint-Maarten. Ze blijven er tot maart. Van hen zullen er vijf werken in de opsporing, de rest ‘op straat’, aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

Sint-Maarten is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.