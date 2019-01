Agenten schieten op auto die op hen inrijdt

Agenten hebben in Rotterdam gericht geschoten op een auto die op hen inreed. Dat gebeurde rond 04.00 uur aan de Prins Alexanderlaan. Niemand raakte gewond. De inzittenden zijn aangehouden.

De schoten werden gelost na een achtervolging. De politie wilde een auto aan de kant zetten die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, zetten de agenten de achtervolging in.

De auto stopte in de buurt van station Alexander. Daar stapten de agenten uit, waarna de bestuurder op hen inreed. De politie heeft toen gericht geschoten. De auto is in beslag genomen.