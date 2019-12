‘Agenten opgepakt om lekken politiegegevens’

De politie heeft donderdag twee politieagenten van de eenheid Noord-Holland aangehouden op het politiebureau van Haarlem. Dat schrijft NRC. Het tweetal zou betrokken zijn bij het lekken van vertrouwelijke politiegegevens aan diezelfde krant. Het Openbaar Ministerie (OM) kan alleen bevestigen dat er twee agenten zijn gearresteerd vanwege een onderzoek door de Rijksrecherche, maar gaat verder niet in op de zaak.

Een van aangehouden personen zou volgens NRC een hoofdagente zijn die als klokkenluider fungeerde over misstanden binnen het politiebureau Hoefkade in Den Haag. Zij is al ruim twintig jaar in dienst van de politie. De vrouw zou volgens de krant door de Rijksrecherche verdacht worden van schending van het ambtsgeheim, valsheid in geschrifte, het doen van valse aangifte, meineed en computervredebreuk. Zij zou hulp van een collega hebben gekregen, die donderdag ook is gearresteerd en naar wie een disciplinair onderzoek loopt.