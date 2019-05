Agenten onwel, bureau Tilburg-Noord dicht

Het politiebureau aan de Brucknerlaan in Tilburg is gesloten, nadat zowel woensdag als donderdag agenten onwel waren geworden. Het gebouw blijft dicht totdat duidelijk is waarom de politiemensen zich niet goed voelden.

Uit een eerste onderzoek donderdag kwam naar voren dat er schimmels zitten in de klimaatbeheersing in het pand. Nader onderzoek moet uitwijzen of de politiemensen door die schimmels onwel zijn geworden.

Bezoekers worden voorlopig doorverwezen naar andere politiebureaus in Tilburg en omgeving.