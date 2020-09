Agenten niet vervolgd voor doodschieten ontsnapte tbs’er Ochten

De agenten die in maart een ontsnapte tbs’er doodschoten op een industrieterrein bij Ochten (Gelderland), worden niet strafrechtelijk vervolgd. De man was samen met een medegedetineerde ontsnapt uit tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal.

De mannen bedreigden bij hun ontsnapping een personeelslid met een mes en vuurwapen en buiten de kliniek gijzelden zij een taxichauffeur. Toen ze in de gaten kregen dat ze achtervolgd werden, renden ze de taxi uit en een industrieterrein op. Bij een vuurgevecht met de politie werd de 37-jarige tbs’er uit Delfzijl dodelijk geraakt. Achteraf bleek dat hij een wapen met knalpatronen gebruikt had en geen echt vuurwapen.

Na uitgebreid onderzoek en gesprekken met de betrokken agenten en getuigen concludeert de Rijksrecherche dat het voor de politie niet mogelijk was naar een ander middel dan hun vuurwapen te grijpen om de ontsnapte man te stoppen.

De 52-jarige man die ook ontsnapte, is weer opgepakt. Een vrouw wordt verdacht van het invoeren van verboden voorwerpen in de kliniek. De zaak tegen haar loopt nog.