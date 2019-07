Agenten niet vervolgd voor doodschieten man

Drie agenten worden niet vervolgd voor het doodschieten van een 50-jarige man in het Friese Nieuwehorne in januari. Ze openden het vuur toen de man met zijn auto op hen inreed. Het schieten was rechtmatig, maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend.

De politie was gealarmeerd omdat de man probeerde een einde aan zijn leven te maken. Toen de agenten hem wilden helpen, reed hij hard weg. Een van de agenten viel en werd overreden. Toen de man weer op de agenten inreed, pakten ze hun pistolen en begonnen ze te schieten. De man werd geraakt en stierf.