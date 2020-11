Agenten naar ziekenhuis na crashen patrouillewagen

Twee politieagenten zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht nadat de patrouillewagen waarin ze zaten in Geleen was verongelukt. Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur. De agenten waren met spoed onderweg naar een brandmelding, maakte de politie dinsdagavond bekend. De patrouillewagen raakte zwaar beschadigd.

Bij het ongeval op de Henri Hermanslaan in Geleen was volgens de politie ook nog een andere auto betrokken. De bestuurder van deze auto raakte niet gewond. Onbekend is of de patrouillewagen die met licht- en geluidssignalen reed, moest uitwijken. De patrouillewagen is ergens tegenaan gebotst, maar een woordvoerster van de politie kon hierover hangende het onderzoek naar wat er gebeurd is niets zeggen.