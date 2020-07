Agenten mishandeld in Eindhoven en Vlissingen

Een 21-jarige man uit Maarheeze heeft in de nacht van zaterdag op zondag in het uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven twee agenten mishandeld. Hij sloeg een van hen een aantal keer met de vuist tegen het gezicht. Ook probeerde hij bij zijn aanhouding onder meer de wapenstok van een agent te pakken en trok daarbij die politieman naar de grond. Die bezeerde daarbij zijn elleboog. Ook in Vlissingen was het dit weekend raak. Daar sloeg een agressieve man zondag een agent.

In Eindhoven werd de politie rond 03.15 uur gewaarschuwd dat het onrustig was op straat bij een café in het uitgaanscentrum. Twee agenten zagen dat een jongeman meerdere keren de confrontatie op zocht met andere stappers.

Toen zij met de man in gesprek wilden gaan, belemmerde een onbekend gebleven vrouw hen de weg door onder meer tegen de agenten te duwen. Toen een van de politiemensen de vrouw daarop wegduwde, escaleerde de situatie volgens de politie en begon de man een van de agenten met zijn vuist tegen het gezicht te slaan.

De man is uiteindelijk onder veel verzet aangehouden. Hij zit nog vast en wordt zondag verhoord. De agenten doen aangifte tegen hem van mishandeling. Een van hen heeft vermoedelijk een gekneusde elleboog opgelopen, de ander heeft flinke pijn aan zijn kaak, aldus de politie.

In Vlissingen vroegen bijzondere opsporingsambtenaren rond 12.20 uur spoedassistentie van de politie vanwege een agressieve man op de Willem Ruysstraat. Agenten probeerden de man rustig te krijgen. De verdachte sloeg echter een agent. Bij zijn daaropvolgende aanhouding, verzette de man zich dusdanig dat de agenten besloten pepperspray in te zetten. Omdat de verdachte zo heftig tekeer ging, schoot een omstander nog te hulp. De man is naar een ziekenhuis gebracht voor medisch zorg. Hij is aangehouden voor mishandeling van een agent, maar verblijft nog in het ziekenhuis.