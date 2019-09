Agenten mishandeld bij twee incidenten

Een 27-jarige vrouw uit Castricum en een 17-jarige jongen uit Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag bij twee verschillende incidenten opgepakt voor mishandeling van een agent. De 17-jarige jongen sloeg in Zoetermeer een agent een gebroken neus. De vrouw uit Castricum sloeg in haar woonplaats een politieman meerdere malen hard in het gezicht.

In het centrum van Castricum was rond 02.30 uur op straat een vechtpartij ontstaan. Binnen de groep vechtersbazen stond een 17-jarige jongen uit Heemskerk te zwaaien met een „groot Rambo-mes”, aldus de politie. De politie stond dichtbij de jongen en werkte hem naar de grond. Het mes is in beslag genomen.

Toen een man vermoedelijk probeerde de jongen te ontzetten, ontstond een worsteling met een politieman. De man en de agent belandden op de grond. Daarop kwam de 27-jarige vrouw aanlopen, die de politieman beetpakte en hem meerdere keren hard in het gezicht sloeg, aldus de politie. Ook de vrouw is aangehouden. Zij was onder invloed van alcohol.

In Zoetermeer probeerde een agent op het Oostwaarts twee ruziemakers uit elkaar te halen. Een van hen, de 17-jarige jongen, gaf de agent onverwachts een harde vuistslag „vol in zijn gezicht”. De jongen is aangehouden, de agent is voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan.