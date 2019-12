Agenten maken selfie bij grillroom Coevorden

Twee agenten hebben zaterdag in Coevorden selfies gemaakt voor de ingestorte grillroom. „Onacceptabel en niet zoals de politie hoort te handelen. De bewuste collega’s zullen hier zeker op worden aangesproken”, laat de politie Drenthe weten op Twitter.

Televisieprogramma Hart van Nederland heeft beelden van het voorval en meldt dat de selfies werden gemaakt terwijl de hulpdiensten nog bezig waren het vijfjarige jongetje onder het puin vandaan te halen.

Na een explosie stortte zaterdagmiddag in Coevorden het pand van een grillroom in. Het jongetje raakte bekneld onder het puin en kon pas na uren worden bevrijd. Zijn toestand is zorgwekkend. De oorzaak van de explosie is nog onbekend.