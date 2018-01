„Agenten kwaad over cao-brief Akerboom”

De cao-onderhandelingen van de politie openen met een fikse rel. Anders dan zijn voorgangers schaart korpschef Erik Akerboom zich pal achter minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus. Politiemensen verwijten hem dat hij niet voor hen opkomt, meldt het AD.

Politiemensen, vakbondbestuurders en Tweede Kamerleden oordelen fel over de opstelling van korpschef Erik Akerboom, die samen met justitieminister Grapperhaus een zogeheten inzetbrief heeft ondertekend. In die brief staan de uitgangspunten van de werkgever –het ministerie van Justitie en Veiligheid– in de komende cao-onderhandelingen van de Nationale Politie.

Volgens politievakbonden NPB en ACP zijn agenten uit het hele land „kwaad” over de brief van Grapperhaus en Akerboom, die „na een loodzware reorganisatie van vier jaar” vragen om meer flexibiliteit. „Politiemensen hebben het gevoel dat ze nog meer moeten inleveren.”