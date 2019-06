Agenten kunnen elkaar moeilijk bereiken

Door de landelijke storing is het niet alleen moeilijk voor burgers om de politie te bereiken, agenten zelf hebben ook moeite om elkaar te pakken te krijgen. „Soms lukt het wel en soms niet, niet iedereen is altijd bereikbaar. Het is niet optimaal”, aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

Alarmnummer 112 en het telefoonnummer voor niet-spoedeisende gevallen, 0900-8844, zijn uit de lucht na een storing bij KPN. De oorzaak daarvan is niet bekend, en het is ook niet duidelijk hoelang het duurt om de storing te verhelpen.