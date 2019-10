Agenten krijgen vanuit het niets klappen

Twee agenten hebben dit weekend klappen gehad toen zij aan het werk waren. Een politieman in Haarlem kreeg afgelopen nacht een vuistslag in zijn gezicht, toen hij met een collega poolshoogte nam bij een horecazaak waar een man buiten was gezet. De agent sprak met de portier en toen hij terugliep naar zijn collega die bij de betreffende Haarlemmer stond, haalde deze man uit naar de diender.

De verdachte ging er vervolgens vandoor, maar na een korte achtervolging kon de politie hem pakken en met enige moeite in de boeien slaan. De agent, die gewond raakte, heeft aangifte gedaan.

Een nacht eerder was ook een politieman in Zaandijk slachtoffer van mishandeling. Hij hielp zijn collega’s bij het insluiten van een 50-jarige man uit Zaandam, toen deze verdachte ineens uit zijn stoel opstond en de agent op zijn hoofd sloeg. Ook hier is aangifte gedaan.

„De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel”, staat in een verklaring. „Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect.”