Twee agenten zijn donderdagavond gewond geraakt toen zij op de Grote Markt in Den Haag twee vechtende mannen uit elkaar wilden halen. Eén agent moest voor controle naar het ziekenhuis omdat hij hard in zijn gezicht was geslagen. De andere agent raakte gewond aan zijn arm. Ze hebben allebei aangifte gedaan.

De vechtende mannen, van 53 en 54 jaar uit Den Haag, zitten vast voor mishandeling en verboden wapenbezit. Een van hen had een taser bij zich, die is in beslag genomen.