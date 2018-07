In de Zuid-Russische regio Dagestan zijn vrijdag twee politieagenten omgekomen toen schutters vanuit een auto het vuur op hen openden. Een van agenten stierf ter plaatse, de ander bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

In de noordelijke Kaukasus, waar Dagestan ligt, is regelmatig sprake van vuurgevechten. In de regio strijden criminele bendes en radicaal-islamitische groepen tegen de centrale overheid. In februari kwamen vijf mensen om toen een man een groep kerkgangers onder vuur nam.