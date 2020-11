Agenten doen aangifte vanwege ‘opruiende’ teksten van Radicaal

Een groep van dertig politiemedewerkers, waaronder leden van de vakbonden ACP, NPB en ANPV, doet aangifte van laster, smaad(schrift) en belediging tegen Radicaal. De jongerenafdeling van de politieke partij BIJ1 liet zich vorige week op social media negatief uit over het werk van de politie en de bonus van 300 euro die agenten voor hun werk in coronatijd krijgen.

„De gepubliceerde teksten en ongefundeerde beschuldigingen schaadt de eer, goede naam en het aanzien van de politie op ernstige wijze”, zegt Maarten Brink, brigadier van politie Zeeland-West-Brabant.

De teksten van Radicaal leidden tot veel ophef bij onder anderen hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie, de bonden en agenten. De politiebonden steunen de politieagenten bij hun aangifte.

„Juist in deze tijd komt dit harder aan dan ooit”, zegt Brink. „Wij staan elke dag paraat om mensen te helpen. Daarbij riskeren we onze eigen gezondheid en die van onze naasten, maar het is ons werk om klaar te staan voor de samenleving en dat doen we met trots. Het doet pijn dat een politieke groepering zich op deze manier over ons uitlaat. Volgens ons is het een grof schandaal en overschrijdt dit alle grenzen van de vrijheid van meningsuiting. De dertig man die nu aangifte doen vertegenwoordigen dan ook een grote groep politiemensen.”