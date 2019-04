Agenten arrestatie Henriquez 'over de schreef'

De agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez zijn ,,fors over de schreef gegaan". Dat zei de advocaat-generaal maandag tijdens het requisitoir in het hoger beroep tegen de twee agenten die hiervoor terechtstaan. Het Openbaar Ministerie (OM) formuleert aan het einde van het requisitoir de strafeis.

In eerste aanleg vroeg het OM de rechtbank de agenten wel schuldig te verklaren maar geen straf op te leggen. De rechtbank ging daar eind 2017 niet in mee en veroordeelde de agenten tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. De agenten vinden dat zij vrijgesproken hadden moeten worden en gingen in beroep.

Henriquez overleed na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival juni 2015.