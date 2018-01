Agenten arrestatie Henriquez in beroep

De agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Mitch Henriquez gaan in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank. Dat hebben hun advocaten laten weten. De agenten werden eind vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar.

„Beide agenten kunnen zich niet bij enige veroordeling neerleggen. De verdediging is van mening dat integrale vrijspraak is aangewezen”, aldus de advocaten van de agenten op de website.

Henriquez overleed de dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival in Den Haag, eind juni 2015. Er waren vijf agenten voor nodig om de grote en sterke 42-jarige Henriquez onder bedwang te krijgen bij zijn arrestatie. Twee van de betrokken agenten zijn strafrechtelijk vervolgd. Zij hadden het meeste en heftigste geweld toegepast.

De rechter stelde in het vonnis dat de agenten een „grote fout, met zeer ernstige gevolgen” hadden gemaakt. Wel wees hij op de bijzondere situatie van agenten. „Als er onrust of gevaar dreigt dan kan een burger weglopen. Maar een agent niet.”

De twee agenten zaten tijdens de hele rechtszaak afgeschermd en anoniem in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Ze werden aangeduid als DH01 en DH02. Hun identiteit wordt afgeschermd omdat zij en hun families na de arrestatie zwaar bedreigd zijn.

De dood van Henriquez zorgde destijds voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk.

Het Openbaar Ministerie noemde de agenten wel schuldig, maar vond dat er geen straf opgelegd moest worden. Het is nog niet duidelijk of het OM ook in beroep gaat.