Agenten Amsterdam geschorst om harddrugs

Vier politiemedewerkers van de eenheid Amsterdam zijn geschorst en vier buiten functie gesteld vanwege „een vermoeden van plichtsverzuim”. De medewerkers zouden in privétijd harddrugs in bezit hebben gehad en/of hebben gebruikt, maakte de politie bekend.

Het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam is een onderzoek begonnen tegen de medewerkers. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de zaken. „Daar kan ik in dit stadium van het onderzoek geen zinnig woord over zeggen”, aldus een woordvoerder.