Agent voorlopig ziek thuis na trap verdachte

Een agent kan voorlopig niet meer werken, nadat hij in het Brabantse Bergen op Zoom door een man die hij wilde aanhouden werd mishandeld. De agent raakte gewond aan zijn schouder en moest door een arts worden geholpen. De verdachte, een 41-jarige man uit Stavenisse, zit vast, meldt de politie.

Getuigen hadden in de nacht van zaterdag op zondag de hulpdiensten gewaarschuwd over een vechtpartij tussen circa twintig mensen in de Lievevrouwenstraat. Toen de politie er aankwam, bleken de vechtersbazen verder te zijn getrokken. Een man bleek knock-out te zijn gegaan tijdens de vechtpartij. Terwijl hij al buiten kennis op straat lag, zou hij nog zijn geschopt. Een agent ontfermde zich over de man, die langzaam weer bijkwam. De man is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, is onbekend.

Twee andere agenten renden achter twee mogelijke vechtersbazen aan. Ze controleerden hun identiteit, toen de 41-jarige man uit Stavenisse zich ermee ging bemoeien. De man weigerde te vertrekken, waarop hij werd aangehouden. Toen ze hem handboeien om wilden doen, haalde de verdachte hard uit naar een van de politiemensen, waarop de drie op de grond vielen. De verdachte wist een van de agenten tegen zijn schouder te trappen. De man zit vast en weigert volgens de politie alle medewerking.