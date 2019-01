Agent vermomd als postbesteller pakt berover

Twee jongens die donderdag in Amsterdam een postbesteller hadden beroofd, kwamen van een koude kermis thuis. De pakjesbezorger was eigenlijk een agent. De twee, 16 en 18 jaar, hebben mogelijk meer overvallen op hun kerfstok. Dat wordt nog onderzocht.

Sinds eind vorig jaar zijn in Amsterdam Zuidoost en omstreken meerdere postbestellers die telefoons kwamen bezorgen overvallen, soms onder bedreiging van een wapen. Het betrof valse bestellingen, met een ander bezorgadres dan bij de overvallers thuis.

Politie en justitie besloten na onderzoek actie te ondernemen. Donderdag werd een bestelbusje van een reguliere bezorgdienst ingezet, maar met een politieagent achter het stuur. Deze agent liep met een pakketje naar portiek van een flat en werd daar aangesproken door een jongen. Die vroeg de bezorger hoeveel hij nog moest betalen, probeerde het pakketje te pakken en weg te vluchten. Die jongen is meteen aangehouden. In de flat werd een tweede jongen opgepakt. Uit onderzoek was gebleken dat ze samenwerkten.

Bij huisdoorzoekingen zijn enkele telefoons gevonden, maar ook een doos met munitie voor een pistool.