In de Haagse Neptunusstraat heeft een politieagent donderdagavond geschoten op een man. Daarbij is een gewonde gevallen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident, meldt het Openbaar Ministerie.

Bij de NOS melden ooggetuigen dat de man bekend is in de buurt, dat hij met een hakbijl om zich heen liep te zwaaien en twee mensen zou hebben verwond. De politie zou de man in zijn been hebben geraakt. Daarna is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.