Agent schiet na aanval hond in Almere

Een agent heeft donderdagavond in Almere op een hond geschoten. Het dier, volgens een woordvoerster een groot exemplaar, viel in een woning agenten aan die op een melding over huiselijk geweld waren afgekomen. Een agent werd gebeten en moest worden behandeld door ambulancepersoneel.

Of de hond is geraakt en hoe het dier eraan toe is, wist de politiewoordvoerster niet. De situatie was volgens haar hectisch; niet alleen door de hondenaanval, maar ook doordat de verdachte die de politie wilde oppakken zich daar flink tegen verzette. Uiteindelijk trok de politie aan het langste eind en werd de man ingerekend.