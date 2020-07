Agent schiet agressieve hond in zijn poot

Een agent heeft donderdag tijdens een surveillance op de Horvathweg in Rotterdam een agressieve hond in zijn poot geschoten. Het beest liep los en kwam op hem afgestormd. „De situatie was dermate bedreigend dat hij geen enkele andere manier zag dan te schieten”, aldus een politiewoordvoerder.

Agenten hebben de hond samen met zijn baas naar het dierenziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerder is het uitzonderlijk dat honden dermate agressief zijn en gebeurt het zelden dat de politie genoodzaakt is te schieten.