Agent onwel na vondst tassen met drugsafval

Een politieagent is onwel geraakt nadat hij dinsdag op een carpoolplaats in het Brabantse Ravenstein op enkele tassen met drugsafval was gestuit. Hij vond de tassen aan de Erfsestraat kort na het middaguur en even later voelde hij zich niet lekker worden.

Hij is voor controle naar een ziekenhuis gebracht, maar had later in de middag geen klachten meer.

Na onderzoek op de carpoolplaats, bleek in de tassen hennepafval met azijnzuur te zitten. Volgens de politie een wat vreemde, maar niet gevaarlijke combinatie. De politie heeft nog geen idee wie het spul heeft gedumpt, het onderzoek daarnaar loopt.