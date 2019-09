Agent niet vervolgd voor doodschieten tiener

Een agent van de eenheid Den Haag wordt niet vervolgd voor het doodschieten van een 18-jarige man in Delft. De man - zoon van een agent - werd oktober vorig jaar in Delft bij een coffeeshop in de Breestraat neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis.

Agenten hadden op de vluchtende man geschoten toen ze hem samen met een andere verdachte wilden aanhouden, omdat hij met een wapen voor een coffeeshop zou hebben gestaan.

Uit onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat de agent terecht geschoten heeft. „Het schieten was enerzijds gerechtvaardigd omdat de politieambtenaar dacht dat de bijrijder zijn doorgeladen vuurwapen op hem richtte met de bedoeling hem te beschieten, anderzijds was het geoorloofd ter aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten die zich onttrokken aan hun aanhouding.”