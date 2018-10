Agent met verlof vanwege gevecht in Tilburg

De politie in Tilburg heeft met onmiddellijke ingang een medewerker met verlof gestuurd. Hij wordt ervan verdacht in het Tilburgse uitgaansgebied een man geslagen te hebben. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag.

Tijdens het incident zou hij hebben gezegd dat hij van de politie was. Vervolgens vertrok hij, terwijl hij het slachtoffer gewond achterliet.

De politieman is in afwachting van zijn ontslag, terwijl de precieze toedracht van de vechtpartij nog wordt onderzocht. Inmiddels is er aangifte gedaan en loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de agent.