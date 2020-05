De politie heeft in het zuidwesten van Den Helder een waarschuwingsschot gelost tijdens een arrestatie. Dat gebeurde in de straat Het Koggeschip. Daar waren twee verdachten van een inbraak op de vlucht. Beiden zijn aangehouden, meldt de politie. Waar de twee hadden ingebroken en of ze iets hadden buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.