Agent lost schoten na mishandeling in Klimmen

Een politieagent is woensdagavond mishandeld nadat hij in Klimmen (Limburg) twee personen wilde controleren in een auto. Daarbij is de agent lichtgewond geraakt, meldt een politiewoordvoerder. Toen de mishandeling plaatsvond, heeft de agent schoten gelost.

Wat zich precies heeft afgespeeld is niet bekendgemaakt. Eén van de verdachten is aangehouden, de ander is gevlucht. De politie zoekt onder meer met een helikopter naar deze persoon.

Het voorval gebeurde rond 22.00 uur ter hoogte van Retersbekersweg.