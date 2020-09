Agent loopt lichte hersenschudding op bij aanhouding

Een agent heeft een lichte hersenschudding opgelopen bij een aanhouding van een 19-jarige jongeman bij een vechtpartij met zo’n 20 personen in Vlaardingen. De man was het niet eens met zijn arrestatie en gaf de politieman twee klappen op het hoofd en beet hem in zijn arm. De agent moest voor controle naar het ziekenhuis. Een 51-jarige man werd gearresteerd voor het beledigen van agenten.

De politie probeerde in de nacht van vrijdag op zaterdag de vechtpartij op de Kraanvogellaan te beëindigen. Er moesten extra politiemensen worden opgeroepen om de boel rustig te krijgen. Een deel van de groep keerde zich daarbij tegen de agenten.

De twee mannen zijn zaterdag naar huis gestuurd. De 19-jarige mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De ander betaalde een boete.