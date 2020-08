Agent krijgt stomp in gezicht bij aanhouding

Een 46-jarige man uit Arnemuiden is in de nacht van zondag op maandag op het Stationsplein in Vlissingen opgepakt omdat hij niet wilde meewerken aan een identiteitscontrole en bij aanhouding een agent in het gezicht sloeg. Dat meldt de politie.

De man had bij de politie een valse melding gedaan dat iemand was aangereden op het Stationsplein. Omdat de man duidelijk onder invloed van alcohol was, en eerder die avond ook al een valse melding deed, vroegen agenten naar zijn identiteitsbewijs.

Hij wilde dat niet geven en ging in discussie met de agenten. Daarop ontstond een worsteling waarbij een agent in het gezicht werd gestompt. Tegen de man is aangifte van mishandeling gedaan. De agent raakte niet ernstig gewond.