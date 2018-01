Agent krijgt kaakslag van vader wildplasser

De vader van een vijftienjarige wildplasser heeft in de nachtelijke uren in Goes een kaakslag aan een agent uitgedeeld. De zoon, die al mee moest naar het bureau om zijn identiteit uit te zoeken, kreeg gezelschap van zijn pa. De 47-jarige vader uit het Belgische Oostnieuwkerke zit echter nog vast wegens de mishandeling.

De zoon heeft twee bekeuringen gekregen. Eentje voor wildplassen tegen een pand aan de Lombardstraat en een voor het niet tonen van een legitimatiebewijs. De agent hield aan het geweld pijn aan zijn kaak en hoofd over.

Ook in Alkmaar werd een agent mishandeld door een wildplasser. Dat gebeurde op het Waagplein. De 37-jarige verdachte gaf de agent een klap in het gezicht toen de politie hem wilde fouilleren omdat hij geen identiteitsbewijs kon tonen.