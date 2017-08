Agent in gezicht gestompt in Amsterdam

Een achttienjarige tiener uit Leimuiden heeft een agent in Amsterdam in het gezicht gestompt bij een arrestatie. De jongen maakte zondagavond in de buurt van het Museumplein een verwarde indruk. Hij leek onder invloed. Toen de agent uit zijn auto stapte om hem te helpen, werd hij door de jongen in zijn gezicht geraakt.

De agent heeft de jongen met behulp van collega’s gearresteerd.

Twee andere agenten werden zondag mishandeld bij een andere aanhouding. Een 29-jarige man uit Algerije gedroeg zich agressief en bood veel tegenstand bij zijn arrestatie. Hij deelde daarbij behoorlijke klappen uit aan een agent, die daarbij letsel aan het gezicht en klachten aan de nek aan overhield. Een andere politieman liep twee gekneusde vingers op.