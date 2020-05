Agent in Assen bekogeld met zwaar vuurwerk

Een politieagent is dinsdagmiddag in Assen rond 16.30 uur bekogeld met zwaar vuurwerk. Het incident vond plaats in een parkeergarage aan de Schoolstraat, in het westen van de Drentse stad.

De agent liep daarbij letsel op. „Het letsel van onze collega is niet levensbedreigend. Hij is dan ook niet met spoed afgevoerd”, aldus een woordvoerder van de politie. De politie kon niets zeggen over wat er aan het bekogelen voorafging. „Dat heeft op dit moment niet onze prioriteit”.

De dader is niet aangehouden en de politie heeft een signalement gedeeld.