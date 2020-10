Een agent is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur in Utrecht gewond geraakt toen hij samen met collega’s een man had geprobeerd aan te houden. De politieman heeft volgens een woordvoerster lichte verwondingen aan het voorval overgehouden.

De agenten gingen af op een melding over geluidsoverlast bij de Oudegracht aan de Werf. Ook bleken de coronamaatregelen niet te worden nageleefd. Er is uiteindelijk een man aangehouden.