Agent gewond door botsing op stilstaande auto op A79

In het zuiden van Limburg is een politieauto in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een stilstaande auto opgereden op de A79. Een agent is daardoor gewond geraakt. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval gebeurde rond 01.30 uur ter hoogte van afrit Hulsberg. Twee agenten reden in de richting van Maastricht toen plotseling midden op de rijbaan een stilstaande auto zonder verlichting stond. Volgens de politie zat daar niemand in.

De weg is afgesloten en de dienst Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek.