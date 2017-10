Agent getuige van spectaculaire truckdiefstal

Een agent die op weg was naar huis, is bij toeval getuige geweest van een truckdiefstal volgens de zogenoemde Roemeense methode. Daarbij wordt op spectaculaire maar levensgevaarlijke wijze een rijdende vrachtwagen opengebroken. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag, rond 01.00 uur, op de A15 ter hoogte van Lienden (Gelderland).

Bij de roofmethode gebruikt een bende meerdere auto’s. Eentje gaat voor de truck rijden en verlaagt de snelheid, een ander gaat pal achter de vrachtwagen rijden. Vervolgens klimt een inzittende uit deze auto, gaat op de motorkap staan en verbreekt vanaf daar het slot van de vrachtwagen. Dan wordt die leeggehaald.

Achter deze auto rijden nog meer auto’s, die verkeer op afstand houden om het zicht te ontnemen tot de diefstal is afgerond. De agent reed achter deze voertuigen en wist al snel waarmee hij te maken had. Hij nam contact op met de meldkamer en koos één van de betrokken auto’s uit om te achtervolgen. Deze auto werd later door collega’s van de agent aangehouden. Een 26-jarige Roemeen is aangehouden.

Bij de roof is een aantal goederen uit dozen buitgemaakt van een transportbedrijf uit Ede, zo bleek later.