In Haghorst (Noord-Brabant) is woensdag een politieagent lichtgewond geraakt nadat deze door iemand met een mes werd gestoken. De politie heeft daarop een schot gelost richting de verdachte, die door de kogel geraakt werd. Waarom de man met messen rondliep is onduidelijk, aldus de politie.

Onduidelijk is nog hoe ernstig de messentrekker gewond is geraakt. De politie kreeg een melding binnen over de man, die rondliep op de Moergestelsweg.