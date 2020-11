Agent geschopt en bedreigd tijdens verkeerscontrole Breda

Tijdens een verkeerscontrole woensdag in Breda zijn twee personen aangehouden die agenten beledigden. Een van hen, een 56-jarige man, schopte ook de agent die de sleutels uit zijn scooter haalde en bedreigde hem met de dood. De agent heeft aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling, meldt de politie.

Een 26-jarige man schold een politieman uit die de auto’s begeleidde naar de plaats waar de auto’s en inzittenden werden gecontroleerd en werd gekeken of er bijvoorbeeld nog boetes betaald moesten worden. Bij de verkeerscontrole woensdag in de wijk Hoge Vucht werden 130 voertuigen gecontroleerd. Twee bestuurders werden aangehouden voor rijden onder invloed van respectievelijk alcohol en drugs. Ook werden 55 processen-verbaal opgemaakt voor zaken als het niet dragen van de autogordel en het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden in de auto en op de fiets, maakte de politie donderdag bekend.