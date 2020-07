Agent die op verdachte schoot in Haghorst wordt niet vervolgd

De agent die in april een 22-jarige man uit Polen neerschoot tijdens een steekincident in Haghorst (Noord-Brabant) wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om geen strafvervolging in te stellen tegen de agent, omdat uit onderzoek van de rijksrecherche naar voren komt dat hij handelde uit noodweer.

De politie kreeg destijds een melding over een man die op de Moergestelseweg met messen zou rondlopen. Bij aankomst spraken zij hem aan. Aanvankelijk leek hij mee te werken. Plotseling begon hij zich los te trekken en bij die schermutseling werd een agent geraakt door een mes. Toen hij het mes richtte op de andere agent, werd er door de gewonde agent gericht op de man geschoten.

De verdachte werd geraakt in zijn bil en kon vervolgens worden aangehouden. De rijksrecherche heeft het geweld van de politie onderzocht. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de agent zich in een plotselinge noodweersituatie bevond.