Afzien op Alpe d’Huez voor kankerbestrijding

Voor het veertiende jaar beklimmen fietsers, hardlopers en wandelaars in de Franse Alpen de berg Alpe d’Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ gaan ze op één dag maximaal zes keer de berg op die bekend is vanwege de vele haarspeldbochten.

De berg staat symbool voor de moeilijke route die kankerpatiënten moeten afleggen. De jongste deelnemer aan deze Alpe d’HuZes is 8 jaar, de oudste is 85 jaar. Onder de ruim 4000 deelnemers die aan de start verschijnen zijn ook Fransen, Belgen, Britten, Duitsers, Amerikanen en iemand uit Maleisië.

Hoeveel geld er dit keer is opgehaald wordt donderdagavond bekend. De voorlopige opbrengst is al ruim 7,2 miljoen euro. Met de dertien voorgaande edities van de Alpe d’HuZes werd in totaal zo ruim 162 miljoen euro opgehaald, Met dat geld zijn 236 kankeronderzoeken gefinancierd, aldus de organisatie.