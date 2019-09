Bij een scooter op de Nieuweweg in Hoogkarspel (Noord-Holland) is een verdacht pakketje gevonden. Uit voorzorg is een gebied rond de scooter afgezet. De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doen onderzoek.

De politie meldde dat drie huizen zijn ontruimd. Bewoners binnen het afgezette gebied is verzocht binnen te blijven.