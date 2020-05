Bij het politiebureau aan de Langegracht in Leiden heeft dinsdag een persoon een handgranaat afgegeven die hij had gevonden. De politie zette daarop vervolgens de omgeving rond het politiebureau af.

Aanvankelijk was alleen duidelijk dat er een explosief was afgeleverd. Nader onderzoek wees uit dat het ging om een handgranaat. De EOD heeft de granaat meegenomen om te vernietigen. De afzetting is verwijderd.